Россия ночью атаковала Одесскую область группой "шахедов" – ПВО сбила 16 из 20 дронов
08.09.2023, 07:50
Shahed-136 (скриншот)
В ночь на 8 сентября Россия атаковала Одесскую область российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, силы противовоздушной обороны сбили 16 из 20 вражеских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах.
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По данным военных, враг атаковал регион с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ВОТ, Крым).
Всего было зафиксировано 20 пусков "шахедов".
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023 больше зерна, чем в прошлом году.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
- В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.
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