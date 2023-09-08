Россия ночью атаковала Одесскую область группой "шахедов" – ПВО сбила 16 из 20 дронов

В ночь на 8 сентября Россия атаковала Одесскую область российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, силы противовоздушной обороны сбили 16 из 20 вражеских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах.

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По данным военных, враг атаковал регион с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ВОТ, Крым).

Всего было зафиксировано 20 пусков "шахедов".

Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.

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