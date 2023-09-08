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Россия ночью атаковала Одесскую область группой "шахедов" – ПВО сбила 16 из 20 дронов

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 07:50
Россия ночью атаковала Одесскую область группой
Shahed-136 (скриншот)

В ночь на 8 сентября Россия атаковала Одесскую область российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, силы противовоздушной обороны сбили 16 из 20 вражеских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах.

По данным военных, враг атаковал регион с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ВОТ, Крым).

Всего было зафиксировано 20 пусков "шахедов".

Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023 больше зерна, чем в прошлом году.

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Милана Головань
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войнаОдессашахед
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