RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чотири головні новини України та світу на 19:00 8 вересня

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 19:00
Чотири головні новини України та світу на 19:00 8 вересня - Фото
Кривий Ріг (Фото - Нацполіція)

1. Росіяни вдарили ракетою по Сумах, пролунали вибухи у Запоріжжі – є постраждалі: фото. У Запоріжжі є влучання кількома ракетами в об'єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі. У Сумах Росія повністю знищила житловий будинок, з-під завалів врятували людей і пса (детальніше).

2. Кривий Ріг. Росія вдарила ракетою по будівлі поліції, загинув поліціянт, 60 постраждалих – фото. Близько 08:58 після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Згодом інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За інформацією МВС, загинув поліціянт, ще 60 осіб постраждали (детальніше).

3. Британська розвідка стежитиме за Чорним морем. Для боротьби із "зерновою зброєю" Путіна. Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак (детальніше).

4. МЗС про скандал з Гутеррішем: Поступки у відповідь на шантаж РФ призведуть лише до нового шантажу. Послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко після публікації в Bild про те, що генсек ООН нібито відправив листа Лаврову з пропозицією повернутись до зернової угоди в обмін на фактичне обнулення низки санкцій (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Шеринг документів в Дії. Чи безпечно це, які банки приймають – відповіді на запитання

Дрімайте вдень, але недовго. Експерт назвав декілька переваг такої звички

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 