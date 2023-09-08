Чотири головні новини України та світу на 19:00 8 вересня

1. Росіяни вдарили ракетою по Сумах, пролунали вибухи у Запоріжжі – є постраждалі: фото. У Запоріжжі є влучання кількома ракетами в об'єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі. У Сумах Росія повністю знищила житловий будинок, з-під завалів врятували людей і пса (детальніше).

2. Кривий Ріг. Росія вдарила ракетою по будівлі поліції, загинув поліціянт, 60 постраждалих – фото. Близько 08:58 після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Згодом інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За інформацією МВС, загинув поліціянт, ще 60 осіб постраждали (детальніше).

3. Британська розвідка стежитиме за Чорним морем. Для боротьби із "зерновою зброєю" Путіна. Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак (детальніше).

4. МЗС про скандал з Гутеррішем: Поступки у відповідь на шантаж РФ призведуть лише до нового шантажу. Послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко після публікації в Bild про те, що генсек ООН нібито відправив листа Лаврову з пропозицією повернутись до зернової угоди в обмін на фактичне обнулення низки санкцій (детальніше).

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