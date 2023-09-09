Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 9 сентября
09.09.2023, 19:00
Эмблема саммита G20 (Фото: EPA)
- В Марокко произошло сильнейшее с 1900 года землетрясение, погибли 820 человек – видео. В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате чего погибли не менее 820 человек, еще 672 — ранены. Об этом сообщают TRT World и Reuters.
- Зеленский: Украина получит больше противовоздушных Gepard к зиме, готовимся. Украина получит больше противовоздушных зенитных самоходных установок Gepard от партнеров, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в обращении по поводу заседания Ставки верховного главнокомандующего относительно подготовки к зиме.
- Страны G20 опубликовали совместное коммюнике по итогам саммита в Нью-Дели. К какому выводу пришли. Члены "Большой двадцатки" приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Коммюнике содержит призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также подчеркивается недопустимость использования ядерного оружия.
- Украина разочарована итоговой декларацией G20. В МИДе показали вариант, отражающий реальность. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опубликовал со своими поправками текст итоговой декларации саммита "Большой Двадцатки". По его словам, так основные элементы текста выглядели бы "более приближенными к реальности".
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