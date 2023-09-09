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Чотири головні новини України та світу на 19:00 9 вересня

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 19:00
Чотири головні новини України та світу на 19:00 9 вересня - Фото
Емблема саміту G20 (Фото: EPA)
  1. У Марокко стався найсильніший із 1900 року землетрус, загинуло 820 людей – відео. У Марокко стався землетрус магнітудою 6,8, внаслідок чого загинуло щонайменше 820 людей, ще 672 — поранені. Про це повідомляють TRT World та Reuters.
  2. Зеленський: Україна отримає більше протиповітряних Gepard до зими, готуємось. Україна отримає більше протиповітряних зенітних самохідних установок Gepard від партнерів, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у зверненні щодо засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо підготовки до зими.
  3. Країни G20 опублікували спільне комюніке за підсумками саміту в Нью-Делі. Якого висновку дійшли. Члени "Великої двадцятки" ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту у Нью-Делі. Комюніке містить заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також там наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
  4. Україна розчарована підсумковою декларацією G20. У МЗС показали варіант, який відображає реальність. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко опублікував зі своїми виправленнями текст підсумкової декларації саміту "Великої двадцятки". За його словами, так би основні елементи тексту виглядали "більш наближеними до реальності".

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