Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 1 июня

Российская армия массово атаковала регионы Украины, найден спонсор для восстановления харьковской типографии "Фактор-Друк" и другие новости

Работа ПВО (Фото: Telegram)

1. Россия массированно атаковала регионы – Польша поднимала в небо авиацию. В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы подняли в воздух самолеты. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши (подробнее).

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2. "Калибры", "Искандеры" и "шахеды": Воздушные силы сбили 35 ракет и 46 дронов. В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники типа "Shahed". Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук (подробнее).

3. Для уничтоженной типографии "Фактор-Друк" нашли спонсора – восстановят за несколько месяцев. Харьковскую типографию "Фактор-Друк" планируют восстановить в течение четырех-пяти месяцев за счет фонда американского филантропа Говарда Баффета. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (подробнее).

4. Российский удар по Харькову 31 мая: количество погибших возросло до девяти. Число погибших в результате массированной ракетной атаки по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая возросло до девяти. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (подробнее).

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