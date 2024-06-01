Для знищеної друкарні "Фактор-Друк" знайшли спонсора – відновлять за кілька місяців

Фото: ОП

Харківську друкарню "Фактор-Друк" планують відновити протягом чотирьох-п'яти місяців коштом фонда американського філантропа Говарда Баффета. Про це розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Синєгубов зазначив, що після відбудови друкарні українські діти зможуть читати підручники українською мовою, а видавці — продовжити друкувати книги.

Фото: ОП

"Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому, відрізати нам доступ до мови, літератури й, найголовніше, знищити державність. Їм це не вдасться", — наголосив він.

Фото: ОП