Для знищеної друкарні "Фактор-Друк" знайшли спонсора – відновлять за кілька місяців
Фото: ОП

Харківську друкарню "Фактор-Друк" планують відновити протягом чотирьох-п'яти місяців коштом фонда американського філантропа Говарда Баффета. Про це розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Синєгубов зазначив, що після відбудови друкарні українські діти зможуть читати підручники українською мовою, а видавці — продовжити друкувати книги. 

Фото: ОП
Фото: ОП

"Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому, відрізати нам доступ до мови, літератури й, найголовніше, знищити державність. Їм це не вдасться", — наголосив він.

Фото: ОП
Фото: ОП
  • Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами.
  • Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat
  • Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий, до складу якої належить друкарня "Фактор-Друк", зазначив, що Харків є основним виробником поліграфічної продукції в Україні, але зараз виник великий дефіцит потужностей. Зеленський озвучив, що у друкарні згоріли 50 000 книг.
  • Тоді ж президент пообіцяв, що держава знайде гроші для того, щоб відновити потужності виробництва.
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