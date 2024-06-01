Для знищеної друкарні "Фактор-Друк" знайшли спонсора – відновлять за кілька місяців
Харківську друкарню "Фактор-Друк" планують відновити протягом чотирьох-п'яти місяців коштом фонда американського філантропа Говарда Баффета. Про це розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Синєгубов зазначив, що після відбудови друкарні українські діти зможуть читати підручники українською мовою, а видавці — продовжити друкувати книги.
"Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому, відрізати нам доступ до мови, літератури й, найголовніше, знищити державність. Їм це не вдасться", — наголосив він.
- Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами.
- Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat.
- Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий, до складу якої належить друкарня "Фактор-Друк", зазначив, що Харків є основним виробником поліграфічної продукції в Україні, але зараз виник великий дефіцит потужностей. Зеленський озвучив, що у друкарні згоріли 50 000 книг.
- Тоді ж президент пообіцяв, що держава знайде гроші для того, щоб відновити потужності виробництва.