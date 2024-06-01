Для разрушенной типографии "Фактор-Друк" нашли спонсора – возобновят за несколько месяцев
Харьковскую типографию "Фактор-Друк" планируют восстановить в течение четырех-пяти месяцев за счет фонда американского филантропа Говарда Баффета. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Синегубов отметил, что после восстановления типографии украинские дети смогут читать учебники на украинском языке, а издатели – продолжить печатать книги.
"Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад, отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. Им это не удастся", – подчеркнул он.
- Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами.
- При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat.
- Владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий, в состав которой входит типография "Фактор-Друк", отметил, что Харьков является основным производителем полиграфической продукции в Украине, но сейчас возник большой дефицит мощностей. Зеленский озвучил, что в типографии сгорели 50 000 книг.
- Тогда же президент пообещал, что государство найдет деньги для того, чтобы восстановить мощности производства.