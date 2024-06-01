Для разрушенной типографии "Фактор-Друк" нашли спонсора – возобновят за несколько месяцев

Зеленский заявлял, что в результате российского удара в типографии сгорели 50 000 книг

Фото: ОП

Харьковскую типографию "Фактор-Друк" планируют восстановить в течение четырех-пяти месяцев за счет фонда американского филантропа Говарда Баффета. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Синегубов отметил, что после восстановления типографии украинские дети смогут читать учебники на украинском языке, а издатели – продолжить печатать книги.

Фото: ОП

"Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад, отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. Им это не удастся", – подчеркнул он.

Фото: ОП