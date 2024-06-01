Чотири головні новини України та світу на 21:00 1 червня

Російська армія масово атакувала регіони України, знайдено спонсора для відновлення харківської друкарні "Фактор-Друк" та інші новини

Робота ППО (Фото: Telegram)

1. Росія масовано атакувала регіони – Польща підіймала в небо авіацію. У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили підняли в повітря літаки. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі (детальніше).

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2. "Калібри", "Іскандери" та "шахеди": Повітряні сили збили 35 ракет і 46 дронів. У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук (детальніше).

3. Для знищеної друкарні "Фактор-Друк" знайшли спонсора – відновлять за кілька місяців. Харківську друкарню "Фактор-Друк" планують відновити протягом чотирьох-п'яти місяців коштом фонду американського філантропа Говарда Баффета. Про це розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (детальніше).

4. Російський удар по Харкову 31 травня: кількість загиблих зросла до дев’яти. Кількість загиблих унаслідок масованої ракетної атаки по Новобаварському району Харкова в ніч проти 31 травня зросла до дев’яти. Про це повідомив Офіс генерального прокурора (детальніше).

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