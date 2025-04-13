Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 13 апреля
- Из 34 погибших в Сумах есть дети. Спасатели показали последствия – фото 18+. Утром 13 апреля россияне ударили ракетами по центру Сум. По состоянию на вечер известно о 34 погибших, среди них – двое детей. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.
- Зеленский о Сумах: Первая ракета РФ попала в здание университета, вторая – разорвалась над улицей. Россияне атаковали Сумы двумя ракетами – первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
- Украина сбила четыре десятка российских дронов, половину – над Киевом. В ночь на 13 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками, противовоздушная оборона работала на севере, юге и в центре страны. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
- Посол России не стал отрицать, что Москва следит за британскими субмаринами. Посол России в Великобритании Андрей Келин не возразил, что Россия следит за британскими атомными подводными лодками в водах вокруг Великобритании.
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