Чотири головні новини України та світу на 21:00 13 квітня
- З-поміж 34 загиблих у Сумах є діти. Рятувальники показали наслідки – фото 18+. Вранці 13 квітня росіяни вдарили ракетами по центру Сум. Станом на вечір відомо про 34 загиблих, серед них – двоє дітей. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.
- Зеленський про Суми: Перша ракета РФ влучила у будівлю університету, друга – розірвалась над вулицею. Росіяни атакували Суми двома ракетами – перша влучила в одну з будівель університету, друга розірвалась фактично над вулицею. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
- Україна збила чотири десятки російських дронів, половину – над Києвом. У ніч проти 13 квітня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками, протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та в центрі країни. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
- Посол Росії не став заперечувати, що Москва стежить за британськими субмаринами. Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не заперечив, що Росія стежить за британськими атомними підводними човнами в водах навколо Великої Британії.
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