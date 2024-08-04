Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 4 августа
- Зеленский: F-16 уже в Украине и используются военными – видео, фото. Президент Владимир Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными. Президент подчеркнул: количества самолетов F-16 и обученных пилотов пока недостаточно — и государство ожидает дополнительных истребителей от партнеров, а украинские пилоты и инженеры продолжают учиться и тренироваться (подробнее).
- Россияне ночью обстреляли железную дорогу в Полтавской области, некоторые поезда курсируют с задержками. В ночь на 4 августа россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области. Из-за обстрела в ряде поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками (подробнее).
- Россияне распространяют фейковые Резерв+, чтобы собрать данные украинцев – Минобороны. Россияне распространяют фейковые приложения, которые должны выглядеть как настоящий Резерв+. Такие подделки оккупанты хотят распространять среди украинцев, чтобы собрать их персональные данные, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко (подробнее).
- Хезболла выпустила по Израилю десятки снарядов – видео. В ночь на 4 августа ливанская группировка Хезболла выпустила по Израилю десятки снарядов, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные заявили, что после сирен, прозвучавших ночью на севере Израиля, было идентифицировано около 30 снарядов, пересекавших границу с Ливаном, большинство из которых были перехвачены противовоздушной обороной (подробнее).
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