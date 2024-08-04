Чотири головні новини України та світу на 21:00 4 серпня
- Зеленський: F-16 вже в Україні та використовуються військовими – відео, фото. Президент Володимир Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 вже в Україні й використовуються військовими. Президент наголосив: кількості літаків F-16 та навчених пілотів наразі недостатньо — і держава очікує на додаткові винищувачі від партнерів, а українські пілоти й інженери продовжують навчатися та тренуватися (детальніше).
- Росіяни вночі обстріляли залізницю в Полтавській області, деякі потяги курсують із затримками. У ніч проти 4 серпня росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі Полтавської області. Через обстріл у низки потягів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками (детальніше).
- Росіяни поширюють фейкові Резерв+, щоб зібрати дані українців – Міноборони. Росіяни розповсюджують фейкові застосунки, котрі мають виглядати як справжній Резерв+. Такі підробки окупанти хочуть поширювати серед українців, щоб зібрати їх персональні дані, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко (детальніше).
- Хезболла випустила по Ізраїлю десятки снарядів – відео. У ніч проти 4 серпня ліванське угрупування Хезболла випустило по Ізраїлю десятки снарядів, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Військові заявили, що після сирен, які пролунали вночі на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 30 снарядів, що перетинали кордон із Ліваном, більшість із яких були перехоплені протиповітряною обороною (детальніше).
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