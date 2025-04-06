Четыре главные новости Украины и мира на 22:00 6 апреля
- Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и БпЛА, 53 цели сбиты. В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ. В результате атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области. В столице погиб человек, трое пострадали.
- Атака РФ по Кривому Рогу стала самой большой по числу погибших детей с февраля 2022 года. Атака России по Кривому Рогу 4 апреля стала самой большой по количеству погибших детей в результате одного удара с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.
- Россияне заявили о якобы оккупации села Басовка Сумской области – пограничники опровергают. Россияне заявили о якобы оккупации села Басовка в Сумской области, однако эту информацию в комментарии LIGA.net опроверг спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
- У Трампа объяснили, почему против России нет новых пошлин: Идут переговоры об окончании войны. Президент США Дональд Трамп не ввел новые пошлины против РФ потому, что сейчас продолжаются переговоры насчет окончания российско-украинской войны. Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
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