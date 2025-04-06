Чотири головні новини України та світу на 22:00 6 квітня
- Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та БпЛА, 53 цілі збито. У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. У столиці загинула людина, троє осіб постраждали.
- Атака РФ по Кривому Рогу стала найбільшою за кількістю загиблих дітей із лютого 2022 року. Атака Росії по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей унаслідок одного удару з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Про це повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні.
- Росіяни заявили про нібито окупацію села Басівка на Сумщині – прикордонники спростовують. Росіяни заявили про нібито окупацію села Басівка у Сумській області, проте цю інформацію у коментарі LIGA.net спростував речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
- У Трампа пояснили, чому проти Росії немає нових мит: Йдуть переговори про закінчення війни. Президент США Дональд Трамп не ввів нові мита проти РФ тому, що зараз тривають переговори щодо закінчення російсько-української війни. Про це заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт.
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