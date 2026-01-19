Четыре польских МиГ-29 готовы к передаче Украине, всего ожидается около 10 – Боднар
Четыре польских истребителя МиГ-29 уже готовы для передачи Украине. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.
"По состоянию на сегодня готовыми к передаче являются четыре самолета. Их проверила украинская инспекционная группа, и теперь принимается решение о времени, месте и процедуре передачи", – сказал дипломат.
Боднар выразил надежду, что это произойдет в первом квартале 2026 года.
"Думаю, эти МиГи потребуют определенной модернизации, но это уже вопрос к военным. В результате этого каждая из сторон получит то, в чем нуждается, поскольку украинская сторона намерена передать польской средства для усиления дронового потенциала Польши", – акцентировал посол.
По его мнению, такой механизм предложен для того, чтобы укрепление оборонных возможностей для обеих сторон имело конструктивный характер.
Боднар уточнил, что всего Польша планирует передать около 10 самолетов. Время передачи истребителей будет зависеть от способности их принимать, готовности этих самолетов к непосредственному применению и готовности Украины предоставить что-то на замену.
"Конечно, надо учесть, что это самолеты, которые закончили свою службу в Польше, но могут использоваться в боевых условиях в Украине", – резюмировал посол.
- 15 декабря 2025 года Минобороны Польши сообщило, что могут передать Украине шесть-восемь самолетов МиГ-29. Также рассматриваются варианты переместить их в музей или просто списать.
- 19 декабря Зеленский заявил, что Украина заинтересована в польских самолетах МиГ-29 из-за того, что не нужно заново обучать пилотов – это экономит время в условиях войны.
