Четыре польских МиГ-29 готовы к передаче Украине, всего ожидается около 10 – Боднар

Посол в Польше выразил надежду, что передача первой партии истребителей состоится в начале 2026 года

Самолет (Фото: Adam Warzawa/EPA)

Четыре польских истребителя МиГ-29 уже готовы для передачи Украине. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

"По состоянию на сегодня готовыми к передаче являются четыре самолета. Их проверила украинская инспекционная группа, и теперь принимается решение о времени, месте и процедуре передачи", – сказал дипломат.

Читайте также Первые самолеты от союзников. Как Украина строит воздушную коалицию

Боднар выразил надежду, что это произойдет в первом квартале 2026 года.

"Думаю, эти МиГи потребуют определенной модернизации, но это уже вопрос к военным. В результате этого каждая из сторон получит то, в чем нуждается, поскольку украинская сторона намерена передать польской средства для усиления дронового потенциала Польши", – акцентировал посол.

По его мнению, такой механизм предложен для того, чтобы укрепление оборонных возможностей для обеих сторон имело конструктивный характер.

Боднар уточнил, что всего Польша планирует передать около 10 самолетов. Время передачи истребителей будет зависеть от способности их принимать, готовности этих самолетов к непосредственному применению и готовности Украины предоставить что-то на замену.

"Конечно, надо учесть, что это самолеты, которые закончили свою службу в Польше, но могут использоваться в боевых условиях в Украине", – резюмировал посол.