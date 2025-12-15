Польша может передать Украине шесть-восемь самолетов МиГ-29: детали от Минобороны страны

Продлить срок службы истребителей в Польше нельзя – их могут списать, отправить в музей или же передать Украине

Цезарий Томчик (Фото:facebook.com/CezaryTomczykKO)

Польша может передать Украине шесть-восемь самолетов МиГ-29, которые должны быть выведены из состава польской армии к концу декабря. Об этом 14 декабря сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик, передает RMF24.

Он отметил, что в распоряжении Военно-воздушных сил Польши находятся 14 истребителей МиГ-29, но передать Польша может только шесть-восемь, поскольку к концу 2025 года истекает их срок службы, в течение которого их можно безопасно и эффективно эксплуатировать.

"Эти машины покинут польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, быть проданы или списаны, а могут попасть в Украину и помочь в уничтожении наших врагов. На мой взгляд, ситуация кажется вполне очевидной, но решение еще не принято", – сказал Томчик.

По его словам, учитывая, что продлить срок службы этих самолетов нельзя, их передача Украине не приведет к потере боеспособности польской армии. Томчик отметил, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на встрече президентов Польши и Украины 19 декабря.

"Мы должны закрыть этот вопрос. Поскольку МиГи устаревают, мы должны продолжать использовать их с пользой", – подчеркнул он.