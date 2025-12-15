Польща може передати Україні шість-вісім літаків МіГ-29: деталі від Міноборони країни

Продовжити термін служби винищувачів у Польщі не можна – їх можуть списати, відправити в музей або ж передати Україні

Цезарій Томчик (Фото:facebook.com/CezaryTomczykKO)

Польща може передати Україні шість-вісім літаків МіГ-29, які мають бути виведені зі складу польської армії до кінця грудня. Про це 14 грудня повідомив заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик, передає RMF24.

Він зазначив, що в розпорядженні Військово-повітряних сил Польщі перебувають 14 винищувачів МіГ-29, але передати Польща може тільки шість-вісім, оскільки до кінця 2025 року спливає їхній термін служби, протягом якого їх можна безпечно й ефективно експлуатувати.

"Ці машини покинуть польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або списаними, а можуть потрапити в Україну і допомогти у знищенні наших ворогів. На мій погляд, ситуація здається цілком очевидною, але рішення ще не ухвалено", – сказав Томчик.

За його словами, враховуючи, що продовжити термін служби цих літаків не можна, їх надання Україні не призведе до втрати боєздатності польської армії. Томчик зазначив, що це питання, ймовірно, обговорюватиметься на зустрічі президентів Польщі та України 19 грудня.

"Ми повинні закрити це питання. Оскільки МіГи застарівають, ми маємо продовжувати використовувати їх із користю", – наголосив він.