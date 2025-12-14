Скандальний президент Польщі вперше зустрінеться з українським колегою

Кароль Навроцький (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа анонсував свій візит до Польщі. Це стане першою зустріччю між ним та обраним у 2025 році польським керівником Каролем Навроцьким.

"Я ще раз хочу сказати, що ми дуже вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добросусідство. І що стосується мого візиту в Польщу: польська сторона нам запропонувала п’ятницю [19 грудня]. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами й Польщею", – розповів Зеленський.

Речник польського президента Рафал Лешкевич також підтвердив, що Канцелярія політика запропонувала Україні провести зустріч керівників двох країн 19 грудня у Варшаві.

Наразі узгоджуються деталі запланованого візиту, а його основні теми стосуватимуться безпекових, економічних та історичних питань, додав чиновник.

Раніше глава Канцелярії Навроцького Збіґнєв Богуцький заявляв, що президент розраховує на те, що Зеленський "буде поважати зусилля поляків" із гуманітарної й військової допомоги, а також "буде відкритим до певних пропозицій польської держави та висловить подяку польським солдатам, польським громадянам і польській державі в плані стратегічної підтримки України", передавала агенція PAP.

Нинішній польський президент неодноразово виступав проти вступу України до Європейського Союзу і НАТО та спекулював на темі Волинської трагедії. Водночас політик негативно ставиться до Росії. У країні-агресорі його оголошено у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії в Польщі: до президентства Навроцький очолював Інститут національної пам'яті країни.

На тлі переговорів щодо мирного плану Сполучених Штатів глава Польщі заявляв, що Україна, з підтримкою Вашингтона та ЄС, повинна мати вирішальний голос у перемовинах. Раніше американський президент Дональд Трамп називав Навроцького своїм союзником.