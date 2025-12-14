Скандальный президент Польши впервые встретится с украинским коллегой

Кароль Навроцкий (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Владимир Зеленский во время общения с медиа анонсировал свой визит в Польшу. Это станет первой встречей между ним и избранным в 2025 году польским руководителем Каролем Навроцким.

"Я еще раз хочу сказать, что мы очень благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное добрососедство. И что касается моего визита в Польшу: польская сторона нам предложила пятницу [19 декабря]. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", – рассказал Зеленский.

Представитель польского президента Рафал Лешкевич также подтвердилчто Канцелярия политика предложила Киеву провести встречу руководителей двух стран 19 декабря в Варшаве.

Сейчас согласовываются детали запланированного визита, а его основные темы будут касаться безопасности, экономических и исторических вопросов, добавил чиновник.

Ранее глава Канцелярии Навроцкого Збигнев Богуцкий заявлял, что президент рассчитывает на то, что Зеленский "будет уважать усилия поляков" по гуманитарной и военной помощи, а также "будет открытым к определенным предложениям польского государства и выразит благодарность польским солдатам, польским гражданам и польскому государству в плане стратегической поддержки Украины", передавала агентство PAP.

Нынешний польский президент неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО и спекулировал на теме Волынской трагедии. В то же время политик негативно относится к России. В стране-агрессоре он объявлен в розыск по делу о сносе памятников советской армии в Польше: до президентства Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти страны.

На фоне переговоров по мирному плану Соединенных Штатов, политик заявлял, что Украина, с поддержкой Вашингтона и ЕС, должна иметь решающий голос в переговорах. Ранее американский президент Дональд Трамп называл Навроцкого своим союзником.