Чотири польські МіГ-29 готові до передання Україні, всього очікується близько 10 – Боднар

Посол у Польщі висловив сподівання, що першу партію винищувачів передадуть на початку 2026 року

Літак (Фото: Adam Warzawa / EPA)

Чотири польські винищувачі МіГ-29 вже готові для передання Україні. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України у Варшаві Василь Боднар.

"Станом на сьогодні готовими до передачі є чотири літаки. Їх перевірила українська інспекційна група, і тепер ухвалюється рішення про час, місце і процедуру передання", – сказав дипломат.

Боднар висловив сподівання, що це відбудеться в першому кварталі 2026 року.

"Думаю, ці МіГи потребуватимуть певної модернізації, але це вже питання до військових. У результаті цього кожна зі сторін отримає те, чого потребує, оскільки українська сторона має намір передати польській засоби для посилення дронового потенціалу Польщі", – акцентував посол.

На його думку, такий механізм запропоновано для того, щоб зміцнення оборонних спроможностей для обох сторін мало конструктивний характер.

Боднар уточнив, що всього Польща планує передати близько 10 літаків. Час передання винищувачів залежатиме від спроможності їх приймати, готовності цих літаків до безпосереднього застосування і готовності України надати щось на заміну.

"Звичайно, треба врахувати, що це літаки, які закінчили свою службу в Польщі, але можуть використовуватися в бойових умовах в Україні", – резюмував посол.