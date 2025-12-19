Зеленський пояснив навіщо Україні МіГ-29 від Польщі: Питання не в дефіциті літаків
Україна зацікавлена в польських літаках МіГ-29 через те, що не потрібно заново навчати пілотів – це економить час під час війни. Про це на пресконференції у Польщі заявив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що під час щоденної війни кожен пілот – великий дефіцит. А на його навчання та тренування йдуть роки.
"Питання не в тому, що у нас немає F-16. А в тому, що ви забираєте з поля боя досвідченого пілота і відправляєте його за кордон, витрачаючи вісім місяців, рік чи півтора на навчання. Різниця між F-16 та МіГами для нас тільки в тому, щоб не втрачати пілотів, бо на МіГах навчатись не потрібно, бо наші люди навчені", – наголосив президент.
Він підкреслив, що питання не в дефіциті літаків в Україні, а в дефіциті пілотів. Однак Київ жодного разу не тиснув на Варшаву в питанні їх передання.
Президент Польщі Кароль Наавроцький зазначив, що навколо цієї теми виникла "непотрібна і незрозуміла буря". За його словами, обмін МіГ-29 на антидронні системи не суперечить політиці Польщі.
"Отже, після розв'язання формальних питань, думаю, що це питання буде вирішене", – сказав Навроцький.
- 10 грудня Збройні сили Польщі повідомили, що тривають переговори з Україною про передання їй МіГ-29, які досягли цільового терміну служби в армії Польщі.
- Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі про факт надання Україні польських літаків МіГ-29.
- 15 грудня Міноборони Польщі повідомило, що можуть передати Україні шість-вісім літаків МіГ-29. Також розглядаються варіанти перемістити їх в музей або просто списати.
