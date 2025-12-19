Зеленский объяснил зачем Украине МиГ-29 от Польши: Вопрос не в дефиците самолетов
Украина заинтересована в польских самолетах МиГ-29 из-за того, что не нужно заново обучать пилотов – это экономит время во время войны. Об этом на пресс-конференции в Польше заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что во время ежедневной войны каждый пилот – большой дефицит. А на его обучение и тренировки уходят годы.
"Вопрос не в том, что у нас нет F-16. А в том, что вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратя восемь месяцев, год или полтора на обучение. Разница между F-16 и МиГ для нас только в том, чтобы не терять пилотов, потому что на МиГ учиться не нужно, потому что наши люди обучены", – подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что вопрос не в дефиците самолетов в Украине, а в дефиците пилотов. Однако Киев ни разу не давил на Варшаву в вопросе их передачи.
Президент Польши Кароль Наавроцкий отметил, что вокруг этой темы возникла "ненужная и непонятная буря". По его словам, обмен МиГ-29 на антидронные системы не противоречит политике Польши.
"Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", – сказал Навроцкий.
- 10 декабря Вооруженные силы Польши сообщили, что продолжаются переговоры с Украиной о передаче ей МиГ-29, которые достигли целевого срока службы в армии Польши.
- Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не в курсе о факте предачи Украине польских самолетов МиГ-29.
- 15 декабря Минобороны Польши сообщило, что могут передать Украине шесть-восемь самолетов МиГ-29. Также рассматриваются варианты переместить их в музей или просто списать.
