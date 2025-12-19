Зеленский объяснил зачем Украине МиГ-29 от Польши: Вопрос не в дефиците самолетов

Каждый пилот – это большой дефицит во время войны и тратить время на его обучение нет возможности, отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: EPA / PAWEL SUPERNAK)

Украина заинтересована в польских самолетах МиГ-29 из-за того, что не нужно заново обучать пилотов – это экономит время во время войны. Об этом на пресс-конференции в Польше заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что во время ежедневной войны каждый пилот – большой дефицит. А на его обучение и тренировки уходят годы.

"Вопрос не в том, что у нас нет F-16. А в том, что вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратя восемь месяцев, год или полтора на обучение. Разница между F-16 и МиГ для нас только в том, чтобы не терять пилотов, потому что на МиГ учиться не нужно, потому что наши люди обучены", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что вопрос не в дефиците самолетов в Украине, а в дефиците пилотов. Однако Киев ни разу не давил на Варшаву в вопросе их передачи.

Президент Польши Кароль Наавроцкий отметил, что вокруг этой темы возникла "ненужная и непонятная буря". По его словам, обмен МиГ-29 на антидронные системы не противоречит политике Польши.

"Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", – сказал Навроцкий.