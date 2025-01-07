В Киевмедспецтрансе разоблачили крупную растрату 6 млн грн: кого подозревают

Подозреваемым может грозить до 12 лет за решеткой

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачен чиновник Киевской городской военной администрации и его сообщники на хищении более 6 млн грн. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о начальнике службы материально-технического обеспечения коммунального предприятия "Киевмедспецтранс" КГГА Юрии Клименко.

Юрий Клименко, фото: источники LIGA.net в правоохранительных органах

По данным следствия, схему организовал именно Клименко. К ней он привлек трех директоров подконтрольных частных предприятий и бухгалтера.

Их подозревают в присвоении средств, предназначенных для закупки автомобильных запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Сообщники Клименко, фото: источники LIGA.net в правоохранительных органах

В СБУ сообщили, что Клименко завысил стоимость тендерной закупки и допустил к участию в конкурсе только подконтрольные фирмы, которые ее и выиграли. В дальнейшем предприниматели поставляли запасные части для авто скорой по завышенным ценам, а сверхприбыль выводили на свои счета.

Экономические экспертизы установили, что цены были завышены на суму свыше 6 млн грн.

Также следователи выяснили, что во избежание уголовной ответственности организатора схемы перевели на более низкую должность.

Всем фигурантам дела сообщили о подозрении в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением, подделке документов и служебном подлоге.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. В случае доказательства вины им может грозить до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

16 октября 2024 года был задержан чиновник Укрэнерго, который, по данным СБУ, поддерживал войну и "сливал" последствия обстрелов.

6 января СБУ сообщила, что подозрение получил один из руководителей тюрьмы в России, где пытают украинских пленных.

В тот же день стало известно, что СБУ подозревает четырех человек в подготовке теракта среди военных в Киевской области.