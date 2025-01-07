В Киевмедспецтрансе разоблачили крупную растрату 6 млн грн: кого подозревают
Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачен чиновник Киевской городской военной администрации и его сообщники на хищении более 6 млн грн. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о начальнике службы материально-технического обеспечения коммунального предприятия "Киевмедспецтранс" КГГА Юрии Клименко.
По данным следствия, схему организовал именно Клименко. К ней он привлек трех директоров подконтрольных частных предприятий и бухгалтера.
Их подозревают в присвоении средств, предназначенных для закупки автомобильных запчастей для карет скорой медицинской помощи.
В СБУ сообщили, что Клименко завысил стоимость тендерной закупки и допустил к участию в конкурсе только подконтрольные фирмы, которые ее и выиграли. В дальнейшем предприниматели поставляли запасные части для авто скорой по завышенным ценам, а сверхприбыль выводили на свои счета.
Экономические экспертизы установили, что цены были завышены на суму свыше 6 млн грн.
Также следователи выяснили, что во избежание уголовной ответственности организатора схемы перевели на более низкую должность.
Всем фигурантам дела сообщили о подозрении в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением, подделке документов и служебном подлоге.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. В случае доказательства вины им может грозить до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.
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