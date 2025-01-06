СБУ: Подозрение получил один из руководителей тюрьмы в РФ, где пытают украинских пленных

По версии следствия, чиновник лично участвовал в пытках над пленными украинскими воинами

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Заочное подозрение получил один из руководителей российской колонии, где пытают украинских военнопленных. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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СБУ и Нацполиция задокументировали военные преступления еще одного россиянина, пытавшего украинских военнопленных. Речь идет о заместителе начальника колонии №7 во Владимирской области Алексее Хавецком.

По версии следствия, по меньшей мере с конца мая 2023 года по февраль 2024-го чиновник лично участвовало в пытках над пленными украинскими воинами, заключенными в российскую колонию.

В тюрьме украинцев пытали электрическим током. Также по указанию Хавецкого его подчиненные регулярно избивали пленных, а затем оставляли их на длительное время без еды, воды и медпомощи.

Еще одним распространенным способом издевательств было содержание без теплой одежды в промерзших камерах без отопления или при низких температурах на открытом воздухе.

Используя пытки, подозреваемый пытался "выбить" из потерпевших нужные оккупантам "признания" по заранее сфабрикованным делам против украинских защитников.

Кроме того, он применял физическое насилие и психологическое давление к пленным, чтобы заставить их сотрудничать с российскими захватчиками.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый в сговоре с другими лицами применяли насилие, в том числе и сексуальное, к украинским пленным – как гражданским, так и военным. Украинцев заставляли полностью раздеваться и натравливали на них служебных собак.

Больным пленным запрещали носить одежду и принудительно содержали с другими людьми, что способствовало распространению инфекции.

Хавецкому инкриминируют жестокое обращение, а также другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Фото: СБУ