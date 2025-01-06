СБУ: Підозру отримав один з очільників тюрми в Росії, де катують українських полонених

За версією слідства, посадовець особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Заочну підозру отримав один з очільників російської колонії, де катують українських військовополонених. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

СБУ та Нацполіція задокументували воєнні злочини ще одного росіянина, який катував українських військовополонених. Йдеться про заступника начальника колонії №7 у Володимирській області Олексія Хавецького.

За версією слідства, щонайменше з кінця травня 2023 року до лютого 2024-го посадовець особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами, яких ув’язнювали до російської колонії.

У тюрмі українців катували електричним струмом. Також за вказівкою Хавецького його підлеглі регулярно били полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги.

Ще одним поширеним способом знущань було тримання без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або за низьких температур на відкритому повітрі.

Використовуючи тортури, підозрюваний намагався "вибити" з потерпілих потрібні окупантам "зізнання" у заздалегідь сфабрикованих справах проти українських захисників.

Крім того, він застосовував фізичне насильство і психологічний тиск до полонених, щоб змусити їх співпрацювати з російськими загарбниками.

У прокуратурі уточнили, що підозрюваний у змові з іншими особами застосовували насильство, серед іншого й сексуальне, до українських полонених – як цивільних, так і військових. Українців примушували повністю роздягатися та нацьковували на них службових собак.

Хворим полоненим забороняли носити одяг та примусово утримували з іншими людьми, що сприяло поширенню інфекції.

Хавецькому інкримінують жорстоке поводження, а також інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Фото: СБУ