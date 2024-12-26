Злоупотребление в МСЭК. Двое прокуроров и двое чиновников комиссий получили подозрения

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В ходе расследования уголовного производства по фактам неправомерного получения групп инвалидности должностными лицами прокуратуры разных уровней объявлено о подозрении двум прокурорам и двум работникам медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Двум прокурорам инкриминируют мошенничество, а должностным лицам МСЭК – служебный подлог.

По версии следствия, руководитель и заместитель руководителя окружных прокуратур в разных областях незаконно получили статус лиц с инвалидностью второй группы. В результате один подозреваемый мошенническим путем завладел более 1 млн грн пенсионных выплат, а другой – свыше 400 000 грн.

Также правоохранители установили, что должностные лица МСЭК безосновательно установили прокурорам группу инвалидности бессрочно, о чем указали в своих актах осмотра, которые в дальнейшем направили в органы Пенсионного фонда для начисления и выплаты пенсий.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Расследование злоупотреблений в системе МСЭК продолжается. Устанавливаются другие причастные к коррупционным схемам, отметили в прокуратуре.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП