Злоупотребление в МСЭК. Двое прокуроров и двое чиновников комиссий получили подозрения
В ходе расследования уголовного производства по фактам неправомерного получения групп инвалидности должностными лицами прокуратуры разных уровней объявлено о подозрении двум прокурорам и двум работникам медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Двум прокурорам инкриминируют мошенничество, а должностным лицам МСЭК – служебный подлог.
По версии следствия, руководитель и заместитель руководителя окружных прокуратур в разных областях незаконно получили статус лиц с инвалидностью второй группы. В результате один подозреваемый мошенническим путем завладел более 1 млн грн пенсионных выплат, а другой – свыше 400 000 грн.
Также правоохранители установили, что должностные лица МСЭК безосновательно установили прокурорам группу инвалидности бессрочно, о чем указали в своих актах осмотра, которые в дальнейшем направили в органы Пенсионного фонда для начисления и выплаты пенсий.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
Расследование злоупотреблений в системе МСЭК продолжается. Устанавливаются другие причастные к коррупционным схемам, отметили в прокуратуре.
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