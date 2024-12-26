Зловживання у МСЕК. Двоє прокурорів та двоє посадовців комісій отримали підозри

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У ході розслідування кримінального провадження щодо фактів неправомірного отримання груп інвалідності посадовими особами прокуратури різних рівнів оголошено про підозру двом прокурорам та двом працівникам медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Двом прокурорам інкримінують шахрайство, а посадовцям МСЕК – службове підроблення.

За версією слідства, керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю другої групи. В результаті один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – більш ніж 400 000 грн.

Також правоохоронці встановили, що посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які надалі направили до органів Пенсійного фонду для нарахування та виплати пенсій.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Розслідування зловживань в системі МСЕК триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем, зазначили в прокуратурі.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП