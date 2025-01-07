У Київмедспецтрансі викрили розтрату на 6 млн грн: кого підозрюють

Підозрюваним може загрожувати до 12 років за ґратами

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що викрито посадовця Київської міської військової адміністрації та його спільників на розкраданні понад 6 млн грн. За інформацією співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про начальника служби матеріально-технічного забезпечення комунального підприємства "Київмедспецтранс" КМДА Юрія Клименка.

Юрій Клименко, фото: джерела LIGA.net у правоохоронних органах

За даними слідства, схему організував саме Клименко. До неї він залучив трьох директорів підконтрольних приватних підприємств та бухгалтера.

Їх підозрюють у привласненні коштів, які були призначені для закупівлі автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Спільники Кліменка, фото: джерела LIGA.net у правоохоронних органах

У СБУ повідомили, що Клименко завищив вартість тендерної закупівлі і допустив до участі в конкурсі лише підконтрольні фірми, які її і виграли. У подальшому підприємці постачали запасні частини для авто швидкої за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.

Економічні експертизи встановили, що ціни були завищені на суму понад 6 млн грн.

Також слідчі з'ясували, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми перевели на нижчу посаду.

Усім фігурантам справи повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, підробці документів та службовому підробленні.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. В разі доведення провини їм може загрожувати до 12 років за ґратами із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

16 жовтня 2024 року було затримано посадовця Укренерго, який, за даними СБУ, підтримував війну та "зливав" наслідки обстрілів.

6 січня СБУ повідомила, що підозру отримав один з очільників тюрми в Росії, де катують українських полонених.

Того самого дня стало відомо, що СБУ підозрює чотирьох людей у підготовці теракту серед військових на Київщині.