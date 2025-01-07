У Київмедспецтрансі викрили розтрату на 6 млн грн: кого підозрюють
Служба безпеки України повідомила, що викрито посадовця Київської міської військової адміністрації та його спільників на розкраданні понад 6 млн грн. За інформацією співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про начальника служби матеріально-технічного забезпечення комунального підприємства "Київмедспецтранс" КМДА Юрія Клименка.
За даними слідства, схему організував саме Клименко. До неї він залучив трьох директорів підконтрольних приватних підприємств та бухгалтера.
Їх підозрюють у привласненні коштів, які були призначені для закупівлі автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.
У СБУ повідомили, що Клименко завищив вартість тендерної закупівлі і допустив до участі в конкурсі лише підконтрольні фірми, які її і виграли. У подальшому підприємці постачали запасні частини для авто швидкої за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.
Економічні експертизи встановили, що ціни були завищені на суму понад 6 млн грн.
Також слідчі з'ясували, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми перевели на нижчу посаду.
Усім фігурантам справи повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, підробці документів та службовому підробленні.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. В разі доведення провини їм може загрожувати до 12 років за ґратами із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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