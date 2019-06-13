Чиновник, который заявлял о люстрации Богдана, в Гаагу не поедет

Сергей Петухов (фото - facebook.com/sergiy.petukhov)

Президент Владимир Зеленский исключил из делегации Украины для участия в конференции по международному частному праву в Гааге заместителя главы Минюста Сергея Петухова. Соответствующие изменения Зеленский внес в указ президента от 16 мая 2019 года.

Вместо Петухова делегацию Украины на конференции возглавит посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Сам Петухов написал ироничный пост в Facebook, в котором привел перечень указов, "из которых еще можно удалить слова "С.Петухов".

После назначения Андрея Богдана на пост главы Администрации президента Петухов заявил, что его должность подпадает под действие закона о люстрации.

После этого Минюст попросил Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти.

Предоставила ли АП указанную информацию, неизвестно.