Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 21:35

Чиновник, который заявлял о люстрации Богдана, в Гаагу не поедет

Чиновник, который заявлял о люстрации Богдана, в Гаагу не поедет - Фото
Сергей Петухов (фото - facebook.com/sergiy.petukhov)

Сам замглавы Минюста написал ироничный пост в Facebook, в котором привел перечень указов, "из которых еще можно удалить слова "С.Петухов"

Президент Владимир Зеленский исключил из делегации Украины для участия в конференции по международному частному праву в Гааге заместителя главы Минюста Сергея Петухова. Соответствующие изменения Зеленский внес в указ президента от 16 мая 2019 года.

Вместо Петухова делегацию Украины на конференции возглавит посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Сам Петухов написал ироничный пост в Facebook, в котором привел перечень указов, "из которых еще можно удалить слова "С.Петухов".

После назначения Андрея Богдана на пост главы Администрации президента Петухов заявил, что его должность подпадает под действие закона о люстрации.

После этого Минюст попросил Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти.

Предоставила ли АП указанную информацию, неизвестно.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, минюст, люстрация, Сергей Петухов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 