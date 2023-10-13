Число украинцев, которые погибли при атаке ХАМАС, достигло 12 человек – посольство

Подтверждена гибель в Израиле уже 12 украинцев. Об этом сообщило посольство Украины агентству Интерфакс-Украина.

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При атаке террористов ХАМАС на Израиль погибли 12 граждан Украины, восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщили в посольстве.

Посольство Украины продолжает помогать эвакуации граждан Украины, которые хотят незамедлительно покинуть Израиль.

По данным МИД Украины на 12 октября, погибших от террористической атаки граждан Украины было семеро, еще девять украинцев были ранены.

Общее число подтвержденных погибших от террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе — граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции, Китая. Ранены около 3400 человек. До 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа как заложники.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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