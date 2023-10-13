Число українців, які загинули під час атаки ХАМАС, досягло 12 осіб – посольство

Підтверджено загибель в Ізраїлі вже 12 українців. Про це повідомило посольство України агентству Інтерфакс-Україна.

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Під час атаки терористів ХАМАС на Ізраїль загинули 12 громадян України, вісім осіб вважаються зниклими безвісти, повідомили в посольстві.

Посольство України продовжує допомагати евакуації громадян України, які хочуть негайно залишити Ізраїль.

За даними МЗС України на 12 жовтня, загиблих від терористичної атаки громадян України було семеро, ще дев'ятьох українців було поранено.

Загальна кількість підтверджених загиблих від терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 осіб. Серед них — громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції, Китаю. Поранено близько 3400 осіб. До 150 осіб викрадено та вивезено до сектору Гази як заручників.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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