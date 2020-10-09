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Члена комиссии по отбору главы САП выбрали с нарушением законодательства – ЦПК

09.10.2020, 12:44
Члена комиссии по отбору главы САП выбрали с нарушением законодательства – ЦПК - Фото
Алексей Дрозд (фото - Центр противодействия коррупции)

Как сообщают в ЦПК, Дрозд ранее неоднократно попадал под следствие НАБУ, а также у него отсутствует антикоррупционный опыт

Алексей Дрозд, которого выбрали членом конкурсной комиссии по выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, является полицейским, что нарушает действующее законодательство. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции

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Как отмечают в организации, в статье 81 закона Украины "О прокуратуре" указано, что членами конкурсной комиссии не могут быть работники правоохранительных органов.

Дрозд работает начальником отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел. На запрос ЦПК в академии ответили, что он также является полицейским. 

Отмечается, что Дрозд ранее неоднократно попадал под следствие Национального антикоррупционного бюро Украины, а также у него отсутствует антикоррупционный опыт. 

  • 17 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС. 
  • Позднее Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов преимущественно из Слуги народа и ОПЗЖ, "против" – 48, "воздержались" – 14. 
  • Посольства США и ЕС в Украине заявили, что от выбора главы САП зависит будущая поддержка Украины. 
  • 23 сентября посол ЕС Матти Маасикас заявил, что безвизовый режим Украины с ЕС и международная поддержка зависят в том числе от того, насколько прозрачно будет работать конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ситуации с Национальным антикоррупционным бюро.

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Станислав Стороженко
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