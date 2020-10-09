Члена комиссии по отбору главы САП выбрали с нарушением законодательства – ЦПК
Как сообщают в ЦПК, Дрозд ранее неоднократно попадал под следствие НАБУ, а также у него отсутствует антикоррупционный опыт
Алексей Дрозд, которого выбрали членом конкурсной комиссии по выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, является полицейским, что нарушает действующее законодательство. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции.
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Как отмечают в организации, в статье 81 закона Украины "О прокуратуре" указано, что членами конкурсной комиссии не могут быть работники правоохранительных органов.
Дрозд работает начальником отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел. На запрос ЦПК в академии ответили, что он также является полицейским.
Отмечается, что Дрозд ранее неоднократно попадал под следствие Национального антикоррупционного бюро Украины, а также у него отсутствует антикоррупционный опыт.
- 17 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.
- Позднее Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов преимущественно из Слуги народа и ОПЗЖ, "против" – 48, "воздержались" – 14.
- Посольства США и ЕС в Украине заявили, что от выбора главы САП зависит будущая поддержка Украины.
- 23 сентября посол ЕС Матти Маасикас заявил, что безвизовый режим Украины с ЕС и международная поддержка зависят в том числе от того, насколько прозрачно будет работать конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ситуации с Национальным антикоррупционным бюро.
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