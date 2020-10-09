Члена комиссии по отбору главы САП выбрали с нарушением законодательства – ЦПК

Как сообщают в ЦПК, Дрозд ранее неоднократно попадал под следствие НАБУ, а также у него отсутствует антикоррупционный опыт

Алексей Дрозд, которого выбрали членом конкурсной комиссии по выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, является полицейским, что нарушает действующее законодательство. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции.

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Как отмечают в организации, в статье 81 закона Украины "О прокуратуре" указано, что членами конкурсной комиссии не могут быть работники правоохранительных органов.

Дрозд работает начальником отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел. На запрос ЦПК в академии ответили, что он также является полицейским.

Отмечается, что Дрозд ранее неоднократно попадал под следствие Национального антикоррупционного бюро Украины, а также у него отсутствует антикоррупционный опыт.

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Станислав Стороженко

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