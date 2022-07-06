Члены правительства Джонсона подают в отставку один за другим

Уже 37 членов британского правительства (включая министров и помощников) подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Сам Джонсон провел по телефону еженедельную аудиенцию с королевой Елизаветой II, передает ВВС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты сообщают, что Джонсон провел "совершенно обычную еженедельную аудиенцию с королевой".

Также Джонсон разговаривал с министрами, которые хотят его отставки, и с теми, кто хочет, чтобы он остался. Журналисты сообщают, что эти две группы сейчас пребывают на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера.

Джонсон заявил, что, несмотря на то, что он столкнулся с десятками отставок министров, "за него проголосовали миллионы". Он также усомнился в том, что кто-нибудь из людей, которые могут его заменить, смогут "повторить его успех на следующих выборах".

Редактор британского таблоида The sun Гарри Коул напомнил, что 1990 году в ночь перед уходом в отставку Маргарет Тэтчер тоже один за другим встречалась с членами своего правительства. Когда несколько министров сказали ей, что ее время истекло, она действительно подала в отставку.

В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.

Тогда Джонсону удалось сохранить должность. Теперь у Джонсона есть минимум год, когда вынести ему вотум недоверия снова нельзя.

Вчера двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, сегодня – еще пять.

Читайте также: "У меня больше общего с птеродактилем, чем с Черчиллем". История Бориса Джонсона

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.