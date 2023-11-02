Авдеевка. Глава ВГА: Третьей волны атак еще нет, но россияне штурмуют, в основном пехотой
Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо TV заявил, что третьей волны атак оккупантов на город еще нет, но россияне штурмуют, в основном без применения бронетехники.
"Третьей волны вражеских атак еще нет, ждем ее. Но противник лезет, штурмует пехотой, в основном без применения бронированной техники", — сказал он.
По его словам, российские захватчики "держат постоянное напряжение": происходят десятки обстрелов общины, сотни обстрелов позиций вокруг города, десятки штурмовых действий как на юге, так и на севере от Авдеевки.
Также с улучшением погодных условий возобновились и не утихают стрелковые бои.
Барабаш добавил, что оккупационные войска "бьют из всего, что имеется" – ствольная и реактивная артиллерия, минометы. Вражеская авиация наносит удары КАБам.
"За 1 ноября прилетело 6 КАБов на территорию общины, а на позиции еще больше", — подчеркнул глава Авдеевской ВГА.
- Сегодня Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытались наступать в направлении Угледара. Украинские воины отразили штурм россиян, враг понес тяжелые потери — десятки единиц техники, множество убитых и раненых.
- За прошедшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны сбили еще один штурмовик россиян Су-25. Это уже шестой месяц.
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