В разведке допускают перегруппировку оккупантов на левом берегу Днепра под Херсоном

Представитель Главного управления разведки Евгений Ерин предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах. Об этом он заявил в эфире Радио Свободы.

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"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. В них выстроена эшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", – сказал он.

По его словам, украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны.

Сегодня, 17 ноября, в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".

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