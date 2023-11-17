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В разведке допускают перегруппировку оккупантов на левом берегу Днепра под Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 11:26
В разведке допускают перегруппировку оккупантов на левом берегу Днепра под Херсоном - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Главного управления разведки Евгений Ерин предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах. Об этом он заявил в эфире Радио Свободы.

"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. В них выстроена эшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", – сказал он.

По его словам, украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны.

Сегодня, 17 ноября, в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

  • 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".

Читайте также: Макрон заявил, что декабрь будет решающим, поскольку Украина борется в контрнаступлении

Милана Головань
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