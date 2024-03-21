Эксперт: Мир считает цирком "выборы" в РФ, но если будут переговоры – поговорят с Путиным
Страны Запада критикуют нелегитимные выборы в России, но российского диктатора Владимира Путина не спешат признавать нелегитимным – "берегут" на случай мирных переговоров. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал эксперт-международник Алексей Ижак.
"Западный мир критикует "выборы", говорит об их недемократичности. Но со стороны ведущих стран и институтов пока не видны шаги о фактическом непризнании. Все считают это цирком. Но если будут мирные переговоры, то готовы с Путиным говорить", – отметил эксперт.
Кроме того, добавляет Алексей Ижак, это были первые "президентские выборы" в России, которые прошли без независимого международного наблюдения.
"Режим уже не может жить иначе, как воевать ради собственного выживания. Оккупированные территории – плацдарм для последующих нападений", – сказал он.
- 14 марта 2024 года МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.
- 16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.
- Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.
- Среди поздравивших Путина с "победой" – диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.
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