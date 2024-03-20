Климкин: Легитимность Путина ничего не значит, с ним все равно будут говорить на Западе

Климкин заявил, что на Западе и в других странах хорошо понимают, что большинство российского населения поддерживают Путина

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что мировое сообщество не будет признавать диктатора Владимира Путина нелегитимным, так как понимает, что он контролирует Россию. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, на Западе и в других странах хорошо понимают, что большинство населения в России поддерживают Путина.

"Они не видят никого другого, с кем в РФ можно разговаривать. Допустим, что они не признают Путина, а каким образом тогда общаться с Россией? В сегодняшней реальности Путин контролирует эту страну", — сказал Климкин.

Он отметил, что всемирная нелегитимность Путина в результате "выборов" не наступила.

"Много стран говорят: ну да, срежиссированные выборы, но с кем-то же там общаться будем. Даже Макрон говорит, что если будет нужно, то он поговорит с Путиным. Тогда зачем нужен вопрос легитимности, если с ним все равно будут говорить", — заявил дипломат.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

Среди тех, кто поздравил Путина с "победой", – диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.

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