Клімкін: Легітимність Путіна нічого не означає, з ним все одно говоритимуть на Заході
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що світова спільнота не визнаватиме диктатора Володимира Путіна нелегітимним, оскільки розуміє, що він контролює Росію. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, на Заході та в інших країнах добре розуміють, що більшість населення в Росії підтримують Путіна.
"Вони не бачать нікого іншого, з ким у РФ можна розмовляти. Припустимо, що вони не визнають Путіна, а яким чином тоді спілкуватися з Росією? У сьогоднішній реальності Путін контролює цю країну", – сказав Клімкін.
Він зазначив, що всесвітня нелегітимність Путіна внаслідок "виборів" не настала.
"Багато країн кажуть: ну так, зрежисовані вибори, але з кимось там спілкуватимемося. Навіть Макрон каже, що якщо буде потрібно, то він поговорить з Путіним. Тоді навіщо потрібне питання легітимності, якщо з ним все одно розмовлятимуть", – заявив дипломат.
- 14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
- Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
- Серед тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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