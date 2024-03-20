Клімкін: Легітимність Путіна нічого не означає, з ним все одно говоритимуть на Заході

Клімкін заявив, що на Заході та в інших країнах добре розуміють, що більшість російського населення підтримують Путіна

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що світова спільнота не визнаватиме диктатора Володимира Путіна нелегітимним, оскільки розуміє, що він контролює Росію. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, на Заході та в інших країнах добре розуміють, що більшість населення в Росії підтримують Путіна.

"Вони не бачать нікого іншого, з ким у РФ можна розмовляти. Припустимо, що вони не визнають Путіна, а яким чином тоді спілкуватися з Росією? У сьогоднішній реальності Путін контролює цю країну", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що всесвітня нелегітимність Путіна внаслідок "виборів" не настала.

"Багато країн кажуть: ну так, зрежисовані вибори, але з кимось там спілкуватимемося. Навіть Макрон каже, що якщо буде потрібно, то він поговорить з Путіним. Тоді навіщо потрібне питання легітимності, якщо з ним все одно розмовлятимуть", – заявив дипломат.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

Серед тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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