Клімкін про підтримку Путіна в Росії: Є 25% "кінчених фанатів", всім іншим просто все одно

Клімкін заявив, що більшість росіян просто кажуть, що "хочуть жити і не лізуть у політику"

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що населення Росії не хоче брати на себе ініціативу за політичний процес у країні та реально підтримує диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він не вірить жодним соціологічним опитуванням у Росії, однак там є тенденція.

"Є 25% кінчених фанатів Путіна. Але є дуже багато людей, яким все одно. Вони кажуть, що "просто живуть і не лізуть у політику" або ностальгують за СРСР. Сьогоднішня логіка "виборів", щоб усе було акуратно, як під час вистави", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що Путін хоче створювати видимість, що на кожних "виборах" його підтримка збільшується на 10%, щоб показати зростання популярності.

"Це, в принципі, не вибори навіть із погляду росіян, вони підтримують Путіна, люди там не хочуть брати на себе ініціативу. Соціальний контракт у Росії: дайте мені, щоб я якось жив, а в Кремлі нехай ухвалюють рішення", — заявив дипломат.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Путін залишається правителем Росії, коли його запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" в країні-агресорі.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

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