Клімкін про підтримку Путіна в Росії: Є 25% "кінчених фанатів", всім іншим просто все одно
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що населення Росії не хоче брати на себе ініціативу за політичний процес у країні та реально підтримує диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.
За його словами, він не вірить жодним соціологічним опитуванням у Росії, однак там є тенденція.
"Є 25% кінчених фанатів Путіна. Але є дуже багато людей, яким все одно. Вони кажуть, що "просто живуть і не лізуть у політику" або ностальгують за СРСР. Сьогоднішня логіка "виборів", щоб усе було акуратно, як під час вистави", – сказав Клімкін.
Він зазначив, що Путін хоче створювати видимість, що на кожних "виборах" його підтримка збільшується на 10%, щоб показати зростання популярності.
"Це, в принципі, не вибори навіть із погляду росіян, вони підтримують Путіна, люди там не хочуть брати на себе ініціативу. Соціальний контракт у Росії: дайте мені, щоб я якось жив, а в Кремлі нехай ухвалюють рішення", — заявив дипломат.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Путін залишається правителем Росії, коли його запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" в країні-агресорі.
- 14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
- Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
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