Климкин о поддержке Путина в России: Есть 25% "конченых фанатов", остальным все равно

Климкин заявил, что большинство россиян просто говорят, что "хотят жить и не лезут в политику"

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что население России не хочет брать на себя инициативу за политический процесс в стране и реально поддерживает диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, он не верит никаким социологическим опросам в России, однако там есть тенденция.

"Есть 25% конченых фанатов Путина. Но есть очень много людей, которым все равно. Они говорят, что "просто живут и не лезут в политику" или ностальгируют за СССР. Сегодняшняя логика "выборов", чтобы все было аккуратно, как во время спектакля", — сказал Климкин.

Он отметил, что Путин хочет создавать видимость, что на каждых "выборах" его поддержка увеличивается на 10%, чтобы показать рост популярности.

"Это в принципе не выборы даже с точки зрения россиян, они поддерживают Путина, люди там не хотят брать на себя инициативу. Социальный контракт в России: дайте мне, чтобы я как-то жил, а в Кремле пусть принимают решения", — заявил дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Путин остается правителем России, когда его спросили, принимает ли Вашингтон "выборы" в стране-агрессоре.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

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