В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу болельщиков

По словам полиции, продолжается "тщательное расследование", чтобы установить обстоятельства, приведшие к инциденту

Фото: ADAM VAUGHAN / EPA

Автомобиль въехал в толпу болельщиков во время парада в честь победы футбольной команды "Ливерпуль" в Премьер-лиге. Вскоре после этого полиция арестовала 53-летнего местного жителя, передает агентство Reuters.

В полиции графства Мерсисайд, где расположен Ливерпуль, сообщили, что были сбиты несколько пешеходов.

"Мы можем подтвердить, что арестованный – 53-летний белый британец из Ливерпуля", – рассказали правоохранители.

По их словам, продолжается "тщательное расследование", чтобы установить обстоятельства, приведшие к инциденту.

Одно из видео, как утверждается, с места происшествия, которые распространяются в соцсетях:

Как отмечает Reuters, на непроверенном видео в соцсетях видны люди, лежащие на дороге. Фотограф агентства видел, как сотрудники экстренных служб несут пострадавших на носилках к машинам скорой, и обломки, разбросанные на дороге. На месте происшествия была установлена палатка.

В полиции просят не спекулировать на обстоятельствах инцидента.

"Видео в социальных сетях показывает, как машина на скорости въезжает в болельщиков, стоявших вдоль улицы, и в какой-то момент, кажется, свернула в сторону от самой людной зоны. Вскоре после этого полиция оцепила автомобиль, а на других видео было видно, как разъяренные фанаты пытаются добраться до водителя".

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал происшедшее в Ливерпуле ужасными и отметил, что его держат в курсе событий. Политик попросил предоставить полиции "пространство, необходимое для расследования".

Футбольная команда "Ливерпуль" сообщила, что находится в прямом контакте с полицией по поводу инцидента.

26 апреля внедорожник въехал в толпу на фестивале филиппинского сообщества в канадском городе Ванкувер, погибли 11 человек, ранены более 20 человек.

Обвиняемый в инциденте житель Ванкувера лечился у психиатра, но считалось, что он не представляет угрозы общественной безопасности.