У Ліверпулі автівка в'їхала у натовп вболівальників

За словами поліції, триває "ретельне розслідування", аби встановити обставини, які призвели до інциденту

Фото: ADAM VAUGHAN / EPA

Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників під час параду на честь перемоги футбольної команди "Ліверпуль" у Прем'єр-лізі. Невдовзі після цього поліція заарештувала 53-річного місцевого жителя, передає агенція Reuters.

У поліції графства Мерсісайд, де розташований Ліверпуль, повідомили, що були збиті декілька пішоходів.

"Ми можемо підтвердити, що заарештований – 53-річний білий британець з Ліверпуля", – розповіли правоохоронці.

За їхніми словами, триває "ретельне розслідування", аби встановити обставини, які призвели до інциденту.

Одне з відео, як стверджується, з місця події, які ширяться у соцмережах:

Як зазначає Reuters, на неперевіреному відео у соцмережах видно людей, що лежать на дорозі. Фотограф агенції бачив, як співробітники екстрених служб несуть постраждалих на ношах до машин швидкої, й уламки, розкидані на дорозі. На місці події було встановлено намет.

У поліції просять не спекулювати щодо обставин інциденту.

"Відео у соціальних мережах показує, як машина на швидкості в'їжджає у вболівальників, що стояли вздовж вулиці, і в якийсь момент, здається, звернула убік від найбільш багатолюдної зони. Незабаром після цього поліція оточила автомобіль, а на інших відео було видно, як розлючені фанати намагаються дістатися до водія", – передає медіа.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав події у Ліверпулі жахливими й зазначив, що його тримають у курсі подій. Політик попросив надати поліції "простір, необхідний для розслідування".

Футбольна команда "Ліверпуль" повідомила, що перебуває у прямому контакті з поліцією стосовно інциденту.

26 квітня позашляховик в'їхав у натовп на фестивалі філіппінської спільноти у канадському місті Ванкувер, загинуло 11 осіб, поранено понад 20.

Обвинувачений в інциденті житель Ванкувера лікувався у психіатра, але вважалося, що він не становить загрози громадській безпеці.