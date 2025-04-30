Водій, який в'їхав у натовп у Ванкувері, лікувався у психіатра, але вважався безпечним

На момент нападу чоловік перебував у так званій тривалій відпустці, повідомили лікарі

Місце злочину у Ванкувері (Фото: JUSTINE BEAULIEU-POUDRIER / EPA)

Мешканець Ванкувера, якого звинувачують у вбивстві 11 людей і пораненні понад двох десятків під час наїзду його позашляховика на натовп відвідувачів фестивалю філіппінської громади міста, лікувався у психіатра. В момент скоєння наїзду вважалося, що він не становить загрози громадській безпеці. Про це повідомляє NBC News.

Підозрюваний Кай-Джі Адам Ло перебував під наглядом команди психічного здоров'я, повідомила служба охорони здоров'я узбережжя Ванкувера. Він перебував у так званій тривалій відпустці відповідно до Закону про психічне здоров'я.

Тривала відпустка має на меті допомогти людям дотримуватися свого плану лікування під час повернення до громади.

"Якщо людина не може або відмовляється дотримуватися встановленого плану догляду чи лікування, команда психічного здоров’я має право повернути її до лікарні", – розповіли лікарі.

За даними служби, не було жодних ознак того, що Ло не дотримувався свого плану лікування або становив загрозу громадській безпеці.