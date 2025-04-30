Въехавший в толпу в Ванкувере водитель лечился у психиатра, но считался безопасным

На момент нападения мужчина находился в так называемом "длительном отпуске", сообщили врачи

Место преступления в Ванкувере (Фото: JUSTINE BEAULIEU-POUDRIER/EPA)

Житель Ванкувера, обвиняемый в убийстве 11 человек и ранении более двух десятков во время наезда его внедорожника на толпу посетителей фестиваля филиппинской общины города, лечился у психиатра. В момент совершения наезда считалось, что он не представляет угрозы общественной безопасности. Об этом сообщает NBC News.

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Подозреваемый Кай Джи Адам Ло находился под наблюдением команды психического здоровья, сообщила служба здравоохранения побережья Ванкувера. Он находился в так называемом "длительном отпуске" в соответствии с Законом о психическом здоровье.

Длительный отпуск имеет целью помочь людям придерживаться своего плана лечения при возвращении в общину.

"Если человек не может или отказывается придерживаться установленного плана по уходу или лечению, команда психического здоровья имеет право вернуть его в больницу", – рассказали врачи.

По данным службы, не было никаких признаков того, что Ло не соблюдал свой план лечения или представлял угрозу общественной безопасности.