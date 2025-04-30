Въехавший в толпу в Ванкувере водитель лечился у психиатра, но считался безопасным
Житель Ванкувера, обвиняемый в убийстве 11 человек и ранении более двух десятков во время наезда его внедорожника на толпу посетителей фестиваля филиппинской общины города, лечился у психиатра. В момент совершения наезда считалось, что он не представляет угрозы общественной безопасности. Об этом сообщает NBC News.
Подозреваемый Кай Джи Адам Ло находился под наблюдением команды психического здоровья, сообщила служба здравоохранения побережья Ванкувера. Он находился в так называемом "длительном отпуске" в соответствии с Законом о психическом здоровье.
Длительный отпуск имеет целью помочь людям придерживаться своего плана лечения при возвращении в общину.
"Если человек не может или отказывается придерживаться установленного плана по уходу или лечению, команда психического здоровья имеет право вернуть его в больницу", – рассказали врачи.
По данным службы, не было никаких признаков того, что Ло не соблюдал свой план лечения или представлял угрозу общественной безопасности.
- Инцидент произошел около 20:00 субботы, 26 апреля в Ванкувере, недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль Lapu Lapu Day Block Party, посвященный национальному герою Филиппин. Мужчина на внедорожнике въехал в толпу.
- Вечером 27 апреля стало известно, что в результате наезда по меньшей мере 11 человек погибли и десятки пострадали.
- 28 апреля прокуратура Ванкувера выдвинула 30-летнему Кай-Джи Адаму Ло обвинение в восьми пунктах в убийстве второй ступени.