"Чтобы дети могли пойти в школу". Зеленский попросил у сенаторов больше систем ПВО

В Украину в четверг приехали американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, представляющие Республиканскую и Демократическую партии США. Пресс-служба Офиса президента сообщила, что они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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В ходе встречи Зеленский попросил их поддержать решение о предоставлении Украине современных систем противовоздушной обороны. По его словам, это необходимое условие для возобновления учебы в школах.

"Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы студенчество не уезжало и могло пойти в университеты. Для нас очень важно сделать две вещи – это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону", — заявил президент.

"Мы обращаемся к вам прежде всего, чтобы Конгресс поддержал Украину в вопросе поставок систем современной противовоздушной обороны. Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине", – добавил Зеленский.

Грэм и Блюменталь, являвшиеся инициаторами резолюции о признании России спонсором терроризма, также рассказали Зеленскому, как продвигается работа в этом направлении.

30 июня президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $800 млн.

Вооруженные Силы Украины получат от США дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, до 150 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре контрбатарейных радара.

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Андрей Водяный

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