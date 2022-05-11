Чтобы сдержать потенциальную агрессию, НАТО разворачивает в воздухе беспрецедентные силы
В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО разворачивает в воздухе беспрецедентные силы – патрулировать будут до 30 самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
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"Для сдерживания любой потенциальной агрессии против союзников НАТО разворачивает беспрецедентное сочетание истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", – сообщает Альянс.
К патрулированию привлечены самолеты США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии и Словакии.
Всего силы НАТО намерены задействовать до 30 самолетов в патруле в любой момент над территорией Европы.
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- По данным Helsingin Sanomat, Финляндия и Швеция намерены одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале предстоящей недели.
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