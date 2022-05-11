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Чтобы сдержать потенциальную агрессию, НАТО разворачивает в воздухе беспрецедентные силы

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 12:44
Чтобы сдержать потенциальную агрессию, НАТО разворачивает в воздухе беспрецедентные силы - Фото
F-16 (Фото - ЕРА)

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО разворачивает в воздухе беспрецедентные силы – патрулировать будут до 30 самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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"Для сдерживания любой потенциальной агрессии против союзников НАТО разворачивает беспрецедентное сочетание истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", – сообщает Альянс.

К патрулированию привлечены самолеты США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии и Словакии.

Всего силы НАТО намерены задействовать до 30 самолетов в патруле в любой момент над территорией Европы.

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Чтобы сдержать потенциальную агрессию, НАТО разворачивает в воздухе беспрецедентные силы

  • По данным Helsingin Sanomat, Финляндия и Швеция намерены одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале предстоящей недели.

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Оксана Житнюк
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