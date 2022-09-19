Чтобы скрыть неудачи. Россияне разгоняют фейки о "подразделениях НАТО" в рядах ВСУ
Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в контрнаступлении ВСУ якобы участвуют "подразделения НАТО". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, созданный при Министерстве культуры и информационной политики.
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"Кремль не может смириться с тем, что ВСУ профессионально дают отпор российской армии и прогоняют ее с украинской земли, поэтому российские фейкометы в очередной раз начали заполнять инфопространство выдумками", – говорится в сообщении.
Стратком при Минкульте приводит слова директора Центра информации и документации НАТО Винеты Кляйне, которая сказала, что российские телеграмм-каналы стали массово распространять фейк о том, что подразделения Альянса якобы участвовали в освобождении населенных пунктов в Харьковской области.
В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что такие нарративы в пропаганде Кремля преследуют две цели:
– скрыть правду, что Россия терпит поражение от ВСУ;
– обвинить НАТО в агрессивности и навязать представление об Альянсе как о враждебной организации.
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