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Чтобы скрыть неудачи. Россияне разгоняют фейки о "подразделениях НАТО" в рядах ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 16:03
Чтобы скрыть неудачи. Россияне разгоняют фейки о
Силы быстрого реагирования НАТО (фото - ЕРА)

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в контрнаступлении ВСУ якобы участвуют "подразделения НАТО". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, созданный при Министерстве культуры и информационной политики.

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"Кремль не может смириться с тем, что ВСУ профессионально дают отпор российской армии и прогоняют ее с украинской земли, поэтому российские фейкометы в очередной раз начали заполнять инфопространство выдумками", – говорится в сообщении.

Стратком при Минкульте приводит слова директора Центра информации и документации НАТО Винеты Кляйне, которая сказала, что российские телеграмм-каналы стали массово распространять фейк о том, что подразделения Альянса якобы участвовали в освобождении населенных пунктов в Харьковской области.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что такие нарративы в пропаганде Кремля преследуют две цели:

– скрыть правду, что Россия терпит поражение от ВСУ;

– обвинить НАТО в агрессивности и навязать представление об Альянсе как о враждебной организации.

Читайте также: Элитная танковая армия РФ "для войны с НАТО" ушла из-под Харькова – разведка Британии

Вадим Ребрина
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ВСУ нато контрнаступление
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