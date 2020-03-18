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Чубаров: Россия применяет в Крыму рычаги давления, как в Чечне

Чубаров: Россия применяет в Крыму рычаги давления, как в Чечне - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.03.2020, 08:40

По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, российские оккупанты "арестовывают в Крыму всех, кто выступает против аннексии"

Страна-агрессор Россия применяет во временно оккупированном  Крыму те же рычаги давления, что используются в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Об этом заявил Анадолу глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

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Чубаров отметил, что крымские татары вновь столкнулись с давлением России.

"Власти России арестовывают в Крыму всех, кто выступает против аннексии. Арестованные крымские татары обвиняются в терроризме. Россия применяет в Крыму те же рычаги давления, что используются в Чечни, Дагестане и Ингушетии. Подобная ситуация имела место и в СССР", - подчеркнул Чубаров.

Он привлек внимание к попыткам оккупантов изменить этническую карту Крыма путем размещения на полуострове российских граждан.

Чубаров подчеркнул, что крымских татар выживают с полуострова. "Вместо них в Крыму размещают этнических русских. По данным ООН на 2019 год, Россия переселила на Крым 140 000 жителей регионов РФ. Эксперты считают, что эта цифра в разы больше. То, с чем сталкивается население Крыма, можно назвать лишь преступлением", - сказал глава Меджлиса.

По его словам, Россия превратила украинский полуостров в одну большую военную базу, где размещено самое современное вооружение.

  • 22 января Чубаров заявлял, что 2 мая  крымские татары планируют массово пересечь административную границу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар".

 

Арина Толина
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Крым оккупация Рефат Чубаров чечня
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