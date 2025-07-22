CNN: Белый дом исключил из пресс-пула WSJ из-за статьи о письме Трампа Эпштейну
Белый дом исключил из пресс-пула издание Wall Street Journal и лишил его возможности сопровождать президента США Дональда Трампа во время его предстоящей поездки в Шотландию. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.
Ливитт заявила, что это изменение было сделано "из-за фальшивого и клеветнического поведения Wall Street Journal", имея в виду публикацию о Трампе и Джеффри Эпштейне.
"...Wall Street Journal или любое другое информационное агентство не имеют гарантированного специального доступа для освещения деятельности президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One и в его частных рабочих помещениях", – заявила она.
Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что 13 различных информационных агентств будут участвовать в пресс-пуле для освещения поездки президента в Шотландию.
Она добавила, что Wall Street Journal не будет среди них.
- 18 июля WSJ опубликовала статью, в которой говорится о том, что Трамп мог написать непристойное поздравление Эпштейну. Президент США обвинил издание в ложной информации и заявил, что подаст в суд.
- В тот же день президент США поручил рассекретить материалы по делу Эпштейна.
- 18 июля стало известно, что Трамп подал иск против газеты Wall Street Journal и ее владельцев и журналистов на $10 млрд.
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