CNN: Белый дом исключил из пресс-пула WSJ из-за статьи о письме Трампа Эпштейну

Издание Wall Street Journal должно было быть в пуле прессы во время предстоящей поездки Трампа в Шотландию

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Белый дом исключил из пресс-пула издание Wall Street Journal и лишил его возможности сопровождать президента США Дональда Трампа во время его предстоящей поездки в Шотландию. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

Ливитт заявила, что это изменение было сделано "из-за фальшивого и клеветнического поведения Wall Street Journal", имея в виду публикацию о Трампе и Джеффри Эпштейне.

"...Wall Street Journal или любое другое информационное агентство не имеют гарантированного специального доступа для освещения деятельности президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One и в его частных рабочих помещениях", – заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что 13 различных информационных агентств будут участвовать в пресс-пуле для освещения поездки президента в Шотландию.

Она добавила, что Wall Street Journal не будет среди них.