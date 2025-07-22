CNN: Білий дім виключив з преспулу WSJ через статтю про лист Трампа Епштейну

Видання Wall Street Journal мало бути у пулі преси під час майбутньої поїздки Трампа до Шотландії

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Білий дім виключив з преспулу видання Wall Street Journal і позбавив його можливості супроводжувати президента США Дональда Трампа під час його майбутньої поїздки до Шотландії. Про це повідомляє CNN, покликаючись на слова речниці Керолайн Лівітт.

Лівітт заявила, що ця зміна була зроблена "через фальшиву та наклепницьку поведінку Wall Street Journal", маючи на увазі публікацію про Трампа та Джеффрі Епштейна.

"…Wall Street Journal або будь-яке інше інформаційне агентство не мають гарантованого спеціального доступу для висвітлення діяльності президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One та в його приватних робочих приміщеннях", – заявила вона.

Речниця Білого дому також зазначила, що 13 різних інформаційних агентств братимуть участь у преспулі для висвітлення поїздки президента до Шотландії.

Вона додала, що Wall Street Journal не буде серед них.